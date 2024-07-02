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Лукашенко заявил о приведении в готовность ВВС и войск ПВО Белоруссии

Лукашенко: из-за активизации ВСУ ВВС и войска ПВО приведены в готовность.

Источник: © РИА Новости

МИНСК, 2 июл — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в связи с активизацией украинских военных в приграничье с республикой в высокую боевую готовность приведены ВВС и войска ПВО Белоруссии и РФ, на позиции выведены комплексы «Полонез» и «Искандер».

«В высокой боевой готовности находятся войска военно-воздушных сил и противовоздушной обороны. Как наши, так и России. Здесь полное взаимодействие. На позиции выведены ракетные системы “Полонез” и “Искандер”. Какие боеприпасы у них, вы тоже знаете», — сказал Лукашенко во вторник в Минске на торжественном собрании по случаю Дня Независимости Белоруссии.

«Пограничники переведены на усиленную охрану государственной границы… развернуты силы специальных операций. То есть не только пограничники, но и наши военные сегодня перекрыли направления движения вероятного противника», — отметил Лукашенко. Он подчеркнул, что ранее белорусские силовики проводили подобные тренировки и теперь этот опыт востребован.

Лукашенко подчеркнул, что нет никаких «красных линий» — при агрессии будет «удар всеми видами вооружения по определенным целям».

Лукашенко Александр