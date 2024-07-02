Лукашенко заявил о приведении в готовность ВВС и войск ПВО Белоруссии

«В высокой боевой готовности находятся войска военно-воздушных сил и противовоздушной обороны. Как наши, так и России. Здесь полное взаимодействие. На позиции выведены ракетные системы “Полонез” и “Искандер”. Какие боеприпасы у них, вы тоже знаете», — сказал Лукашенко во вторник в Минске на торжественном собрании по случаю Дня Независимости Белоруссии.