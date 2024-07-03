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На СВО погиб кавалер двух орденов Мужества из Прикамья Константин Благиных

Он был ветераном боевых действий на Северном Кавказе.

Источник: Соцсети

Кавалер двух орденов Мужества из Лысьвы Пермского края Константин Благиных погиб в бою на СВО, рассказали в группе «Ветераны боевых действий и военной службы Лысьвы» в соцсети.

Он был ветераном боевых действий на Северном Кавказе.

«С прискорбием сообщаем, что в ходе ожесточённых боёв погиб наш боевой товарищ, кавалер двух орденов Мужества (второй — посмертно). Выражаем соболезнования родным и близким. Память о его подвиге навсегда останется в наших сердцах», — говорится в сообществе.

О времени и месте прощания с бойцом обещают рассказать дополнительно.