На СВО погиб кавалер двух орденов Мужества из Прикамья Константин Благиных

Кавалер двух орденов Мужества из Лысьвы Пермского края Константин Благиных погиб в бою на СВО, рассказали в группе «Ветераны боевых действий и военной службы Лысьвы» в соцсети.
Он был ветераном боевых действий на Северном Кавказе.
«С прискорбием сообщаем, что в ходе ожесточённых боёв погиб наш боевой товарищ, кавалер двух орденов Мужества (второй — посмертно). Выражаем соболезнования родным и близким. Память о его подвиге навсегда останется в наших сердцах», — говорится в сообществе.
О времени и месте прощания с бойцом обещают рассказать дополнительно.