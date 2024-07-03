На СВО погиб кавалер двух орденов Мужества из Прикамья Константин Благиных

«С прискорбием сообщаем, что в ходе ожесточённых боёв погиб наш боевой товарищ, кавалер двух орденов Мужества (второй — посмертно). Выражаем соболезнования родным и близким. Память о его подвиге навсегда останется в наших сердцах», — говорится в сообществе.