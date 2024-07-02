Мэрия Вильнюса закупает «зубы дракона» и стальные ежи для защиты города

«Вильнюс как столица страны является одной из главных военных целей, поэтому необходимо сделать все возможное, помимо военных мер, для его защиты», — сказал Бенкунскас. По его словам, прежде всего городские власти считают необходимым на подъезде к Вильнюсу установить средства, препятствующие мобильному передвижению военной техники. Для этого закупаются так называемые бетонные зубы дракона и сборные стальные ежи.