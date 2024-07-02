Мэрия Вильнюса закупает «зубы дракона» и стальные ежи для защиты города

Власти столицы Литвы разработали план мероприятий по участию городских структур в обороне города. В частности, городские власти закупают бетонные зубы дракона и сборные стальные ежи. Как пишет ТАСС, об этом сообщил журналистам мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас.
«Вильнюс как столица страны является одной из главных военных целей, поэтому необходимо сделать все возможное, помимо военных мер, для его защиты», — сказал Бенкунскас. По его словам, прежде всего городские власти считают необходимым на подъезде к Вильнюсу установить средства, препятствующие мобильному передвижению военной техники. Для этого закупаются так называемые бетонные зубы дракона и сборные стальные ежи.
«Уже осенью в нашем распоряжении будут эти средства военной контрмобильности», — сказал он. В случае экстренной ситуации их доставят на место и выставят коммунальные предприятия. Конечной целью является наличие таких заграждений для всего периметра столицы.