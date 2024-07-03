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Мэр Омска в Минске обсудил идею запуска прямого авиарейса

Идея пришлась всем по душе, но конкретики по-прежнему нет.

Источник: Om1.ru

Второго и третьего июля в Минске работает делегация омской мэрии — сам Сергей Шелест с двумя замами, Еленой Дячук и Юрием Казаковым. Чиновники уже встретились с председателем минского горисполкома Владимиром Кухаревым и подписали дорожную карту взаимодействия наших городов состоящую из 36 пунктов.

Кроме того, подняли и такой интересующий многих вопрос, как запуск прямого авиарейса из Омска в Минск. Эта идея пришлась по душе руководителям обоих городов, однако конкретных решений пока не принято.

«Сошлись во мнении, что этот шаг послужил бы дополнительным стимулом к развитию добрых отношений между Минском и Омском», — рассказал в своём телеграм-канале Сергей Шелест.

Отметим, что разговоры о запуске такого рейса идут уже не первый год. Впервые тему поднял ещё Александр Бурков, а Виталий Хоценко вернулся к ней после встречи с президентом Беларуси.