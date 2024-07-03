Мэр Омска в Минске обсудил идею запуска прямого авиарейса

Второго и третьего июля в Минске работает делегация омской мэрии — сам Сергей Шелест с двумя замами, Еленой Дячук и Юрием Казаковым. Чиновники уже встретились с председателем минского горисполкома Владимиром Кухаревым и подписали дорожную карту взаимодействия наших городов состоящую из 36 пунктов.
Кроме того, подняли и такой интересующий многих вопрос, как запуск прямого авиарейса из Омска в Минск. Эта идея пришлась по душе руководителям обоих городов, однако конкретных решений пока не принято.
«Сошлись во мнении, что этот шаг послужил бы дополнительным стимулом к развитию добрых отношений между Минском и Омском», — рассказал в своём телеграм-канале Сергей Шелест.
Отметим, что разговоры о запуске такого рейса идут уже не первый год. Впервые тему поднял ещё Александр Бурков, а Виталий Хоценко вернулся к ней после встречи с президентом Беларуси.