Российские корабли с «Адмиралом Горшковым» во главе зашли в порт Венесуэлы

Отряд Севфлота вышел в дальний поход 17 мая. В его состав также входят морской танкер «Академик Пашин» и спасательный буксир «Николай Чикер». С 12 по 17 июня суда находились с визитом в Гаване. Кубинские власти подчеркивали, что ни на одном из кораблей нет ядерного оружия.