Эрдоган допустил возможность шагов со стороны Турции для мира в Сирии

«Мы очень старались найти политическое решение конфликта в соседней Сирии, который длится уже более 13 лет и унёс жизни 1 миллиона человек. Мы пытались предотвратить дальнейшее кровопролитие по разным каналам, добились положительных результатов по некоторым вопросам на местах. Есть возможность предпринять дополнительные шаги, которые послужат миру и спокойствию (в Сирии)», — сказал турецкий лидер в ходе обращения к нации после заседания кабинета министров.