Эрдоган допустил возможность шагов со стороны Турции для мира в Сирии

«Мы очень старались найти политическое решение конфликта в соседней Сирии, который длится уже более 13 лет и унёс жизни 1 миллиона человек. Мы пытались предотвратить дальнейшее кровопролитие по разным каналам, добились положительных результатов по некоторым вопросам на местах. Есть возможность предпринять дополнительные шаги, которые послужат миру и спокойствию (в Сирии)», — сказал турецкий лидер в ходе обращения к нации после заседания кабинета министров.
По его словам, Анкара не покушается ни на чьи земли и суверенитет.
«Защита национального единства Сирии также является приоритетом для Турции… Мы хотим видеть демократическую, процветающую и сильную Сирию. Больше, чем кто-либо другой, мы хотим, чтобы Сирия стала безопасной для миллионов людей, которые были вынуждены покинуть свои дома», — сказал Эрдоган.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Астане, известные как астанинский формат, ведутся с 2017 года. В астанинский формат входят Россия, Иран, Турция как страны-гаранты процесса по урегулированию сирийского кризиса, а также представители правительства и оппозиции Сирии, ООН и страны-наблюдатели — Иордания, Ливан и Ирак.