Лукашенко обвинил Запад в стремлении к еще большей эскалации на Украине

Также в рамках этого мероприятия Лукашенко отметил, что Запад начал новый «крестовый поход», мир балансирует на грани очередной глобальной катастрофы. Белорусский лидер заметил, что западным странам не нужна правда о Второй мировой войне, а «у руля» находятся наследники тех, кто капитулировал в 1945-м и для кого еще ничего не закончилось.