Лукашенко обвинил Запад в стремлении к еще большей эскалации на Украине

«Я абсолютно убежден, что американцы и Запад не собираются уходить с Украины. Это прекрасный плацдарм, хорошие земли. Они уже заложены, они уже проданы. Кто оттуда уйдет?» — приводит слова белорусского лидера агентство БелТа.
Он подчеркнул, что воевать там некому, а наемники не справляются с российской армией, потому Западу необходима серьезная эскалация для ввода войск НАТО. По словам Лукашенко, в этом заключается опасность ситуации.
Также президент Белоруссии добавил, что Североатлантический альянс хочет втянуть страну в боевые действия. Он заверил, что этого не произойдет, поскольку Минск знает, к чему это приведет. Лукашенко указал на то, что Западу нужен повод, поскольку ситуация на фронте у Вооруженных сил Украины (ВСУ) катастрофическая.
Также в рамках этого мероприятия Лукашенко отметил, что Запад начал новый «крестовый поход», мир балансирует на грани очередной глобальной катастрофы. Белорусский лидер заметил, что западным странам не нужна правда о Второй мировой войне, а «у руля» находятся наследники тех, кто капитулировал в 1945-м и для кого еще ничего не закончилось.
По словам белорусского лидера, всё это ведет к новой глобальной катастрофе. Президент республики предупредил, что Запад не сможет изменить итоги Великой Отечественной войны, несмотря на все попытки стереть память.