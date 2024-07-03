Пентагон назвал допустимыми удары Украины по Крыму

«Могу лишь сказать, что наша политика в отношении использования дальнобойных вооружений для ударов по России не изменилась, она заключается в том, что дальнобойные вооружения должны применяться в пределах ее [Украины] суверенной территории», — сказал он (цитата по ТАСС). На уточняющий вопрос о позиции Пентагона по Крыму пресс-секретарь ответил, что «Крым является частью Украины».