Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме предложили сделать День семьи, любви и верности выходным

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина направила обращение на имя министра труда и соцзащиты РФ Антона Котякова с предложением сделать День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, выходным днем в России, запрос есть в распоряжении РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

«…в РФ установлен День семьи, любви и верности, который отмечается ежегодно 8 июля. B комитет ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства поступают обращения российских семей, в которых они предлагают сделать этот праздник выходным днем для многодетных родителей. Представляется, что такой шаг продемонстрирует заботу государства о многодетных семьях в Год семьи», — говорится в обращении.

В нем также отмечается, что, по мнению комитета Госдумы по защите семьи, данное предложение не снизит производительность труда, поскольку большинство мам из 2,4 миллиона многодетных семей не находятся в трудовых отношениях, посвящая себя воспитанию детей.

Госдума