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WSJ считает Джилл Байден самой влиятельной фигурой в окружении президента

НЬЮ-ЙОРК, 3 июля. /ТАСС/. Газета The Wall Street Journal назвала жену президента США Джилл Байден самой влиятельной фигурой в окружении американского лидера, от которой зависит дальнейшая предвыборная кампания.

Источник: Reuters

Как указывает издание, если бы жена Джо Байдена призвала его выйти из президентской гонки, то ее совет «имел бы огромный вес». Вместо этого Джилл Байден стала «самым большим сторонником» продолжения избирательной кампании.

Среди близких людей, которые влияют на решения президента, газета также выделила его младшую сестру Валери Байден и сына Хантера Байдена.

Ранее телеканал CNN информировал, что семья Байдена уговаривает его остаться в предвыборной гонке после провального выступления на теледебатах.

Байден Джо