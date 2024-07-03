WSJ считает Джилл Байден самой влиятельной фигурой в окружении президента

Как указывает издание, если бы жена Джо Байдена призвала его выйти из президентской гонки, то ее совет «имел бы огромный вес». Вместо этого Джилл Байден стала «самым большим сторонником» продолжения избирательной кампании.
Среди близких людей, которые влияют на решения президента, газета также выделила его младшую сестру Валери Байден и сына Хантера Байдена.
Ранее телеканал CNN информировал, что семья Байдена уговаривает его остаться в предвыборной гонке после провального выступления на теледебатах.