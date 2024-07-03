Россия и Британия обсудили создание новой общей архитектуры безопасности

«Я думаю, что в ближайшие годы произойдет два очень серьезных урегулирования. Первое из них — с Украиной… Второе будет представлять более широкую организацию безопасности на Евразийском континенте… Это все еще расплывчатая идея, но мы начинаем работать над этим… По крайней мере разговор начался. Мы уже говорили с некоторыми столицами. Я уже обсудил это здесь в Лондоне с представителями МИД на начальном уровне. Конечно, они не готовы к такому, я полностью понимаю», — сказал посол.