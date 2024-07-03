Лукашенко подписал закон об амнистии

Одновременно определяются категории лиц, в отношении которых амнистия не будет применяться. Например, это те лица, к которым в течение 2021 — 2024 годов применялись амнистия или помилование и которые вновь совершили умышленное преступление в период неснятой или непогашенной судимости. Амнистию не будут распространять на лиц, которые на день постановления приговора или вступления его в законную силу полностью не возместили причиненный преступлениями вред и ущерб, не уплатили доход, полученный преступным путем, а также на лиц, допустивших особо опасный рецидив преступлений либо признанных в установленном порядке особо опасными рецидивистами.