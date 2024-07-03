Орбан сообщил, что его предложение о прекращении огня на Украине не понравилось Зеленскому

«Поэтому моя идея состояла в том, чтобы спросить Зеленского, почему бы нам не изменить порядок действий. Каково его мнение насчет того, чтобы сначала объявить о прекращении огня, пусть даже на ограниченное время — на две, три или четыре недели. И в то время, пока будет оставаться в силе прекращение огня, мы могли бы ускорить процесс организации мирных переговоров. Таким образом, мы могли ускорить весь процесс, который приведет нас к миру», — считает Орбан.