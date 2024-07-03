Орбан сообщил, что его предложение о прекращении огня на Украине не понравилось Зеленскому

Орбан, побывавший 2 июня с визитом в Киеве, рассказал после переговоров с Зеленским, что предложил ему установить прекращение огня, чтобы начать подготовку переговоров с Россией, однако тот эту идею не поддержал. «У него были некоторые сомнения по этому поводу. Ему это не очень понравилось. Он сказал: давайте поразмышляем, давайте подумаем об этом», — отметил премьер.
Он уточнил, что у Зеленского «в прошлом был неудачный опыт с прекращением огня, которое, по его мнению, шло не на пользу Украине». «Поэтому он понял мою позицию, он объяснил свои пределы возможного, и мы посмотрим, как нам это продолжить», — заявил глава правительства.
Цель миссии
Визит Орбана в Киев состоялся на второй день после начала председательства Венгрии в Совете ЕС, и, по его словам, он «стремился представлять интересы Европы честным и объективным образом». «Я старался объяснить Зеленскому, что времени становится все меньше и важно установить мир, поскольку ежедневно на фронте гибнут сотни солдат, и мы не видим, каким образом решение может быть найдено на поле боя», — сообщил премьер-министр.
В то же время он подчеркнул, что в его намерения «не входило в чем-то убеждать» Зеленского. «Моя миссия заключалась в том, чтобы понять и прояснить его позицию и узнать, на что он готов пойти, когда мы говорим о мире. Потому что я намерен проинформировать Совет ЕС о возможности [достижения] мира. Но для этого мы должны знать, каковы возможности других», — пояснил Орбан.
Поэтому он старался выяснить, есть ли какие-то шансы изменить ситуацию и использовать другие пути в целях разрешения украинского кризиса. «Существует несколько предложений, направленных на организацию мирных переговоров и урегулирование конфликта. Но очевидно, что это долгий, медленный и сложный процесс, требующий значительного времени», — сказал премьер, добавив, что потребуются месяцы, чтобы подготовить «план, который будет приемлем для всех как основа переговоров».
«Поэтому моя идея состояла в том, чтобы спросить Зеленского, почему бы нам не изменить порядок действий. Каково его мнение насчет того, чтобы сначала объявить о прекращении огня, пусть даже на ограниченное время — на две, три или четыре недели. И в то время, пока будет оставаться в силе прекращение огня, мы могли бы ускорить процесс организации мирных переговоров. Таким образом, мы могли ускорить весь процесс, который приведет нас к миру», — считает Орбан.
Киев, по сути, отверг его предложение о прекращении огня. После визита венгерского премьера заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что такие инициативы не могут рассматриваться в отрыве от других аспектов урегулирования.