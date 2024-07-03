В Госдуме решили поправить список участников программы переселения

Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил «Ъ», что у него также возникли вопросы: «А что, например, делать, если дети от смешанных браков — отец таджик, а мать русская? Или бабушка русская, а все остальные таджики или киргизы». Кроме того, считает глава СПЧ, такой законопроект «ставит в истории барьер» между нынешней страной, Российской империей и Советским Союзом, «как будто этого не существовало в нашей общей истории». «Проблема не в том, что надо давать гражданство по крови, а в том, что надо давать российское гражданство тем людям, которые нужны РФ, — заявил господин Фадеев.— Здесь принципиально должен быть другой подход. Мы заявляем и имеем шансы на это, что Россия будет одним из лучших мест на земле для жизни. Надо думать, как сделать нашу страну новой землей обетованной и как при этом не потерять свою собственную идентичность».