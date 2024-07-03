Байден объяснил провал на дебатах с Трампом поездками за границу

Ранее в этот день официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что вопросы американцев после выступления Байдена на дебатах с Трампом справедливы, однако это не повлечет за собой его выход из предвыборной гонки. Провал его выступления официальный представитель объяснила простудой. По ее словам, Байден всё еще болен. Однако, несмотря на это, Байден «продолжит фокусироваться на решении вопросов американского народа» и обеспечивать «лидерство страны на мировой арене», отметила Жан-Пьер, подчеркнув, что действующий президент США не страдает деменцией и другими подобными заболеваниями.