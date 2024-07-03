Байден объяснил провал на дебатах с Трампом поездками за границу

«Я решил немного попутешествовать по миру незадолго до дебатов. Я не послушал своих помощников и чуть не уснул на сцене», — сказал он, выступая на мероприятии по сбору средств на свою избирательную кампанию в Маклине (штат Вирджиния).
Байден подчеркнул, что не считает свои слова оправданием, а лишь дает объяснение. При этом он признал, что его решение о поездках было «не очень умным».
Президент США также извинился за провал на дебатах. Он отметил, что выступление было критически важным для победы на выборах. Также Байден признал выступил неудачно.
Ранее в этот день официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что вопросы американцев после выступления Байдена на дебатах с Трампом справедливы, однако это не повлечет за собой его выход из предвыборной гонки. Провал его выступления официальный представитель объяснила простудой. По ее словам, Байден всё еще болен. Однако, несмотря на это, Байден «продолжит фокусироваться на решении вопросов американского народа» и обеспечивать «лидерство страны на мировой арене», отметила Жан-Пьер, подчеркнув, что действующий президент США не страдает деменцией и другими подобными заболеваниями.
27 июня состоялись первые теледебаты между Байденом и Трампом. Телеканал CNN, ссылаясь на источники, отмечает, что в Демократической партии США началась паника после выступления Байдена. В частности, вице-президент Камала Харрис признала, что начало дебатов Байдена с Трампом складывается не лучшим образом. Один из бывших сотрудников нынешнего американского лидера заявил, что тот «выглядел и звучал ужасно», а также бессвязно говорил.
Газета The New York Times 29 июня сообщила, что спонсоры демократов обеспокоены слабым выступлением действующего американского лидера на дебатах и обсуждают его выход из президентской гонки. При этом 1 июля издание Axios отмечало, что команда Байдена планирует сохранить его в качестве кандидата в главы США.
Позднее, 2 июля, американский конгрессмен-демократ Ллойд Доггетт стал первым действующим членом палаты представителей, который призвал Байдена не участвовать в президентской гонке. Он напомнил, что Байден продолжал еще до дебатов отставать от Трампа.
81-летний Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди граждан. Его странное поведение и частые ошибки заставляют многих американцев усомниться в его психическом здоровье.
Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.