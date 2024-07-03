Губернатор Игорь Кобзев стал заместителем Председателя Совета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение»

«Благодарен руководству полпредства, оно явилось инициатором создания Стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа. Это новый уровень управления и взаимодействия с Правительством Российской Федерации. От Иркутской области в Стратегию вошло более 50 мероприятий, инвестиции на 2,5 трлн рублей, предусмотрено создание более 35 тысяч новых рабочих мест. Важно эти проекты, которые вошли в Стратегию, реализовать на федеральном уровне в полном объеме. Мы ведем переговоры с инвесторами, чтобы все взятые на себя обязательства они выполнили», — подчеркнул Губернатор Игорь Кобзев.