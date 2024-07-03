Губернатор Игорь Кобзев стал заместителем Председателя Совета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение»

Об этом стало известно во время совместного заседания Совета при полномочном представителе президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе и Совета МАСС. Мероприятие состоялось на площадке Международной выставки-форума «Россия» в Москве. Председателем Совета МАСС избран Губернатор Красноярского края Михаил Котюков, еще одним заместителем Председателя Совета утверждена Председатель Законодательной Думы Томской области Оксана Козловская. В состав совета МАСС от Иркутской области входит председатель Законодательного Собрания региона Александр Ведерников, он также принял участие в работе. Участники совещания обсудили ход выполнения Плана реализации Стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 года.
Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев отметил, что при подготовке документа были учтены экономические тренды. По словам полпреда, в документ включены 200 крупных инвестиционных проектов с совокупным объемом инвестиций в 17 триллионов рублей, в числе основных задач — сопровождение проектов, помощь инвесторам и решение возникающих вопросов.
«Нам нужно исходить из того, что проекты, вошедшие в План реализации Стратегии, являются знаковыми для региона и всего округа. Поэтому органам исполнительной власти и местного самоуправления нужно работать с инициаторами инвестиционных проектов неформально, живо и результативно. Реакция на обращения должна быть быстрой и эффективной», — акцентировал Анатолий Серышев.
«Сибирь является стратегически значимой территорией, с опорой на которую в современных условиях должны происходить все экономические процессы. Поэтому обновление Плана Стратегии — это важный и своевременный шаг к повышению роли Сибирского федерального округа в достижении национальных целей развития государства. От каждого из нас требуется личная вовлеченность в эти вопросы», — заключил Анатолий Серышев.
«Благодарен руководству полпредства, оно явилось инициатором создания Стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа. Это новый уровень управления и взаимодействия с Правительством Российской Федерации. От Иркутской области в Стратегию вошло более 50 мероприятий, инвестиции на 2,5 трлн рублей, предусмотрено создание более 35 тысяч новых рабочих мест. Важно эти проекты, которые вошли в Стратегию, реализовать на федеральном уровне в полном объеме. Мы ведем переговоры с инвесторами, чтобы все взятые на себя обязательства они выполнили», — подчеркнул Губернатор Игорь Кобзев.
«Заседание прошло в совмещенном формате. Важные вопросы: текущее исполнение Стратегии и планы по ее изменению. Как известно, указ президента определил новые целеполагания, и наша задача — до 1 сентября отреагировать и предложить изменения в стратегию так, чтобы мы, безусловно, обеспечили исполнение национальных целей на территории Сибири. Всесторонне обсудили проблематику, которая есть. Понимаем, как действовать, будет результат», — подытожил Председатель Исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» (МАСС) Геннадий Гусельников.