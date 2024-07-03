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Повалили лицом в пол: сотрудники ФСБ задержали мужчину по подозрению в госизмене

Сотрудники ФСБ задержали жителя Приморья за госизмену.

Источник: УФСБ по Приморскому краю

Жителя Приморья подозревают в передаче данных ГУР Украины об уязвимых местах на ж/д. Сотрудники ФСБ задержали мужчину, пишет «Комсомольская правда — Владивосток».

В пресс-службе УФСБ России по Приморскому краю отметили, что мужчина консультировал ГУР Минобороны Украины и сообщал им информацию об объектах железнодорожного транспорта, в частности его уязвимые места и способы выведение из строя. Отметим, что специалисты изъяли у подозреваемого несколько мобильных телефонов, ноутбук, фотоаппарат и видеокамеру.

Силовики уточнили, что задержание прошло во Владивостоке.

По факту происшествия завели уголовное дело по статье о госизмене, подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы. Сейчас он находится под стражей.

Ранее «КП» писала о мужчине, которого задержали за призыв свергнуть власть РФ.