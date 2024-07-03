Повалили лицом в пол: сотрудники ФСБ задержали мужчину по подозрению в госизмене

В пресс-службе УФСБ России по Приморскому краю отметили, что мужчина консультировал ГУР Минобороны Украины и сообщал им информацию об объектах железнодорожного транспорта, в частности его уязвимые места и способы выведение из строя. Отметим, что специалисты изъяли у подозреваемого несколько мобильных телефонов, ноутбук, фотоаппарат и видеокамеру.