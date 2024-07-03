Спикер красноярского ЗС Додатко выступил на форуме регионов в Беларуси

«По итогам 2023 года внешнеторговый оборот между Красноярским краем и Республикой Беларусь составил более 140 млн долларов. Край поставляет драгоценные металлы, продукты неорганической химии; алюминий и изделия из него; электрические машины и оборудование. Беларусь занимает первое место по экспорту из края масленичных культур, в первую очередь, рапса. С другой стороны, в край импортируют грузовые автомобили, оборудование, молочную и мясную продукцию», — рассказал Алексей Додатко.