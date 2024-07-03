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Спикер красноярского ЗС Додатко выступил на форуме регионов в Беларуси

В Белоруссии с 27 по 28 июня проходил форум регионов России и Беларуси.

Источник: Совет Федерации РФ

Спикер Заксобрания Красноярского края Алексей Додатко принял участие в форуме регионов, который прошёл Белоруссии с 27 по 28 июня.

Главная тема мероприятия — «Роль межрегионального сотрудничества в построении инновационной экономики Союзного государства».

Алексей Додатко рассказал на форуме о промышленной кооперации, соглашение о которой было заключено в 2008 году.

«По итогам 2023 года внешнеторговый оборот между Красноярским краем и Республикой Беларусь составил более 140 млн долларов. Край поставляет драгоценные металлы, продукты неорганической химии; алюминий и изделия из него; электрические машины и оборудование. Беларусь занимает первое место по экспорту из края масленичных культур, в первую очередь, рапса. С другой стороны, в край импортируют грузовые автомобили, оборудование, молочную и мясную продукцию», — рассказал Алексей Додатко.

Он отметил, что в 2023 году между красноярскими и белорусскими компаниями было заключено 216 контрактов на сумму более 162 млн рублей.

Помимо этого, между председателем Минского областного Совета депутатов Натальей Якубицкой и председателем Законодательного Собрания Красноярского края Алексеем Додатко было подписано соглашение о межпарламентском сотрудничестве.

Ранее сообщалось о том, что губернатора Красноярского края Михаила Котюкова выбрали председателем Совета МАСС.