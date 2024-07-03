Украине предрекли самую тяжелую зиму с начала конфликта

Киев не успеет восстановить потерянные во время ударов России энергомощности, из-за этого грядущая зима станет самой сложной для Украины с начала конфликта. Об этом рассказал аналитик Института Кеннана и Украинского института будущего Андриан Прокип в интервью чешскому изданию Seznam zprávy.