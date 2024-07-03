Украине предрекли самую тяжелую зиму с начала конфликта

Эксперт предположил, что зимой отключения могут продолжаться от 12 до 18 часов.
«Предстоящая зима будет намного тяжелее не только чем прошлогодняя, но и позапрошлогодняя», — предположил он.
По данным издания, российские удары весной 2024 года лишили Украину почти половины мощностей по выработке электроэнергии. «Это может иметь еще более серьезные последствия, чем, скажем, взятие Авдеевки или российское наступление в Харьковской области», — подчеркнули журналисты.
Ранее глава правления компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что Украина получает меньше электроэнергии из Европы, чем раньше, из-за возросшего потребления на фоне жаркой погоды.