В Прикамье похоронят отца двоих детей Николая Никифорова, погибшего на СВО

Друзья, родные и близкие простятся с 37-летним отцом двоих детей Николаем Никифоровым, погибшим на СВО, рассказали в администрации Добрянского округа.
Николай родился 16 мая 1986 года в поселке Ярино Добрянского округа Прикамья. В 2002 году он окончил 9 классов средней Яринской школы. С июня 2004 года по март 2005 года молодой человек проходил военную службу по призыву. Был старшим стрелком в звании «рядовой».
После армии Николай переехал жить в Полазну. Работал в разных местных управляющих компаниях. Был универсальным мастером.
7 сентября 2023 года мужчина принял решение заключить контракт с Минобороны РФ и отправиться на службу в зону СВО. Он стал наводчиком стрелковой роты стрелкового батальона.
«Николай Юрьевич был смелым, добрым и веселым человеком, добродушным и отзывчивым, тем кто всегда придёт на помощь. У него остались двое детей, жена, родители», — говорится в сообщении администрации Добрянского округа.
Прощание с бойцом состоится 4 июля на площади Дворца культуры и спорта имени Черкасова (п. Полазна). Начало траурного мероприятия запланировано на 11:00.