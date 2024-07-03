В Прикамье похоронят отца двоих детей Николая Никифорова, погибшего на СВО

Николай родился 16 мая 1986 года в поселке Ярино Добрянского округа Прикамья. В 2002 году он окончил 9 классов средней Яринской школы. С июня 2004 года по март 2005 года молодой человек проходил военную службу по призыву. Был старшим стрелком в звании «рядовой».