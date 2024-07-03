В Башкирии сироты будут получать карманные деньги от государства

— Деньги будут получать ребята, которые находятся в учреждении на полном гособеспечении, — добавил г-н Мельников. — Мера не коснется тех, кто пребывает в учреждении по заявлению родителей и других законных представителей. Так как задача карманных денег — научить ребят, которые оказались в учреждении надолго, пользоваться деньгами, совершать покупки, социализироваться наравне с другими детьми.