В Башкирии сироты будут получать карманные деньги от государства

В Башкирии приняли закон, устанавливающий выплаты для детей-сирот в качестве карманных денег. Он коснется 432 ребят в возрасте от семи до 18 лет, проживающих в 15 региональных центрах содействия семейному воспитанию. По словам председателя башкирского Кабмина Андрея Назарова, «эта инициатива поможет улучшить качество жизни воспитанников детских учреждений и их будущей социализации».
— Идея выделения карманных денег детям-сиротам стала победителем регионального этапа форума «Сильные идеи для нового времени», — пояснил г-н Назаров.
Первый заместитель министра семьи, труда и социальной защиты населения региона Юрий Мельников уточнил, что средства будут доводиться до учреждений для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей.
— Деньги будут получать ребята, которые находятся в учреждении на полном гособеспечении, — добавил г-н Мельников. — Мера не коснется тех, кто пребывает в учреждении по заявлению родителей и других законных представителей. Так как задача карманных денег — научить ребят, которые оказались в учреждении надолго, пользоваться деньгами, совершать покупки, социализироваться наравне с другими детьми.
Так, средства на личные расходы будут выдаваться подросткам ежемесячно со дня зачисления воспитанника на полное государственное обеспечение, а сумма будет зависеть от возраста ребенка.
— Детям от семи до 11 лет — 700 рублей ежемесячно, от 11 до 18 лет — 1000 рублей, — пояснили в пресс-службе регионального Кабмина. — Воспитанники будут расходовать эти деньги самостоятельно, но с согласования наставников. На выплату денежных средств на личные нужды детям-сиротам ежегодно из бюджета Башкирии выделят 4,9 миллиона рублей.