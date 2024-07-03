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Путин прибыл на саммит ШОС в Астану

Астана. 3 июля. КазТАГ — Президент России Владимир Путин прибыл на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астану, сообщает пресс-служба Кремля.

Источник: kremlin.ru

«Президент России прибыл в столицу Казахстана Астану для участия в заседании совета глав государств — членов ШОС. 3—4 июля лидеры стран — членов ШОС обсудят состояние и перспективы дальнейшего углубления многопланового сотрудничества в рамках организации и совершенствования её деятельности. Состоится обмен мнениями по актуальным международным и региональным проблемам. По итогам заседания будут подписаны Астанинская декларация и другие совместные документы», — говорится в сообщении в среду.

Как отмечается, предусмотрена встреча в формате «ШОС плюс», на которую приглашены руководители государств, являющихся наблюдателями и партнёрами по диалогу ШОС, главы международных организаций и гости казахстанского председательства.

«В Астане у президента Российской Федерации запланирован также целый ряд важных двусторонних бесед с главами государств — участников саммита», — сказано в сообщении.

Путин Владимир
ШОС