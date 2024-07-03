Путин прибыл на саммит ШОС в Астану

«Президент России прибыл в столицу Казахстана Астану для участия в заседании совета глав государств — членов ШОС.
Как отмечается, предусмотрена встреча в формате «ШОС плюс», на которую приглашены руководители государств, являющихся наблюдателями и партнёрами по диалогу ШОС, главы международных организаций и гости казахстанского председательства.
«В Астане у президента Российской Федерации запланирован также целый ряд важных двусторонних бесед с главами государств — участников саммита», — сказано в сообщении.