Путин прибыл на саммит ШОС в Астану

«Президент России прибыл в столицу Казахстана Астану для участия в заседании совета глав государств — членов ШОС. 3—4 июля лидеры стран — членов ШОС обсудят состояние и перспективы дальнейшего углубления многопланового сотрудничества в рамках организации и совершенствования её деятельности. Состоится обмен мнениями по актуальным международным и региональным проблемам. По итогам заседания будут подписаны Астанинская декларация и другие совместные документы», — говорится в сообщении в среду.