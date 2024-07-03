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В Новосибирской области назвали города, которые изменятся по поручению Путина

НОВОСИБИРСК, 3 июля, ФедералПресс. В Новосибирской области по поручению президента подготовят специальные мастер-планы для комплексного социально-экономического развития нескольких городов. В список вошли Барабинск и Карасук. Об этом «ФедералПресс» рассказали в пресс-службе департамента информационной политики региона.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Подготовка мастер-планов на обозначенные в перечне населенные пункты и агломерации находится на стадии проработки», — прокомментировали в департаменте.

В правительстве пояснили, что планируют расширить перечень городов и включить в список Бердск и Обь Новосибирской области. Соответствующее предложение уже направлено Минстрой РФ.

В Омской области также по поручению Путина разработают мастер-планы городов. Напомним, Владимир Путин обратился в феврале 2024 года к россиянам и сообщил, что в России должны разработать мастер-планы для 200 городов. Срок исполнения поручения президент поставил до 1 августа 2024 года. В список должны попасть города по социальным приоритетам и с транспортно-логистическим потенциалом.

экономика