В Новосибирской области назвали города, которые изменятся по поручению Путина

В Омской области также по поручению Путина разработают мастер-планы городов. Напомним, Владимир Путин обратился в феврале 2024 года к россиянам и сообщил, что в России должны разработать мастер-планы для 200 городов. Срок исполнения поручения президент поставил до 1 августа 2024 года. В список должны попасть города по социальным приоритетам и с транспортно-логистическим потенциалом.