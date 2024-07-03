Двое жителей Братска отправились в зону СВО

Два жителя Братска отправились на сборные пункты для подписания контракта Минобороны. Там они пройдут обучение, а дальше «за ленточку». Мужчин торжественно проводили в администрации города. Об этом сообщил в своем тг-канале мэр Сергей Серебренников.
— Жителей Братска провожают родственники, друзья, коллеги по работе. Звучат патриотические песни, вручаем вещмешок со всем необходимым на первое время. Уходя на защиту Родины мужчины говорят о том, что это — твердое осознанное решение, чтобы поддержать нашу армию, — поделился Серебренников.
Как только мужчины подпишут контракт их близкие начнут получать меры соцподдержки. Также в Братске открылись новые пункты отбора на службу. Желающие могут получить консультации и поддержку на этапе оформления необходимых документов.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что два пожара повышенного ранга бушуют в городе Братске. Более 60 сообщений о горении пуха зарегистрировали только за один день.