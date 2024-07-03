Двое жителей Братска отправились в зону СВО

Два жителя Братска отправились на сборные пункты для подписания контракта Минобороны. Там они пройдут обучение, а дальше «за ленточку». Мужчин торжественно проводили в администрации города. Об этом сообщил в своем тг-канале мэр Сергей Серебренников.