В министерстве экономического развития Омской области не хватает начальников

Министерство экономического развития Омской области опубликовало на официальном сайте информацию о вакантных должностях. Ведомству требуются сотрудники, в том числе начальники управлений и отделов.
Так, без начальства пока обходится отдел мониторинга региональных проектов в социальной сфере, сводно-аналитическое управление и отдел развития территорий. Также ведомству требуется порядка десяти ведущих и главных специалистов.
Для соискателей предусмотрен конкурс, документы о приеме на работу принимаются до 10 июля.