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В министерстве экономического развития Омской области не хватает начальников

Также ведомству требуются главные и ведущие специалисты.

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

Министерство экономического развития Омской области опубликовало на официальном сайте информацию о вакантных должностях. Ведомству требуются сотрудники, в том числе начальники управлений и отделов.

Так, без начальства пока обходится отдел мониторинга региональных проектов в социальной сфере, сводно-аналитическое управление и отдел развития территорий. Также ведомству требуется порядка десяти ведущих и главных специалистов.

Для соискателей предусмотрен конкурс, документы о приеме на работу принимаются до 10 июля.

занятость