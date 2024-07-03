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Общие планы — новые возможности. Хоценко заключил соглашение с Беларусью

На XI Форуме регионов Беларуси и России.

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

Губернатор Омской области Виталий Хоценко побывал с рабочей командировкой в Витебске.

Поводом для визита стало участие в XI Форуме регионов Беларуси и России.

Подробности у корреспондента omsk.aif.ru.

В приоритете — дружба

Форум открылся пленарным заседанием под руководством председателя Совета Республики Натальи Кочановой и председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. В числе участников — лидеры органов государственной власти двух дружественных стран. На встрече обсудили мероприятия по укреплению сотрудничества.

«Президент РФ Владимир Путин подчеркивает приоритетность дружбы между нашими странами, и Омская область идёт по этому пути. С партнёрами из Беларуси у нас много общих проектов, реализация которых даёт новые возможности», — отметил Виталий Хоценко.

Пример тому — открытие в 2024 году в Омске мультимодального дилерского центра белорусской техники. Стороны планируют также открыть химический кластер и республиканский торговый дом.

«Высокую продуктивность совместных решений придают личные отношения между руководителями регионов Беларуси и России. Свежий пример — взаимоотношения Минской и Омской областей. Пару месяцев назад мы познакомились с Виталием Хоценко, — за это время интенсивность взаимоотношений между нашими регионами выросла в разы», — подчеркнул председатель Минского облисполкома Александр Турчин.

Связи расширяются

В региональном правительстве уже занимаются вопросом привлечения компаний из Беларуси для строительства и капремонта соцобъектов, закупками коммунальной и дорожной техники.

Большая двусторонняя работа грядёт в области АПК. Над совместными проектами трудятся учёные-селекционеры.

Действует сборочное производство жаток, сервисное обслуживание сельскохозяйственных агрегатов. Развивается промышленная кооперация в сфере машиностроения. Налажен обмен поставок продуктов питания.

Все договорённости о развитии международных и внешнеэкономических связей Омской и Минской областей прописаны в заключённом на Форуме соглашении.

«Продолжим работу в образовательной, культурной, социальной и гуманитарной сферах. Отдельное внимание — развитию туристического курса и молодёжной политике», — отметил глава Омского региона.