Общие планы — новые возможности. Хоценко заключил соглашение с Беларусью

Губернатор Омской области Виталий Хоценко побывал с рабочей командировкой в Витебске.
Поводом для визита стало участие в XI Форуме регионов Беларуси и России.
Подробности у корреспондента omsk.aif.ru.
В приоритете — дружба
Форум открылся пленарным заседанием под руководством председателя Совета Республики Натальи Кочановой и председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. В числе участников — лидеры органов государственной власти двух дружественных стран. На встрече обсудили мероприятия по укреплению сотрудничества.
«Президент РФ Владимир Путин подчеркивает приоритетность дружбы между нашими странами, и Омская область идёт по этому пути. С партнёрами из Беларуси у нас много общих проектов, реализация которых даёт новые возможности», — отметил Виталий Хоценко.
Пример тому — открытие в 2024 году в Омске мультимодального дилерского центра белорусской техники. Стороны планируют также открыть химический кластер и республиканский торговый дом.
«Высокую продуктивность совместных решений придают личные отношения между руководителями регионов Беларуси и России. Свежий пример — взаимоотношения Минской и Омской областей. Пару месяцев назад мы познакомились с Виталием Хоценко, — за это время интенсивность взаимоотношений между нашими регионами выросла в разы», — подчеркнул председатель Минского облисполкома Александр Турчин.
Связи расширяются
В региональном правительстве уже занимаются вопросом привлечения компаний из Беларуси для строительства и капремонта соцобъектов, закупками коммунальной и дорожной техники.
Большая двусторонняя работа грядёт в области АПК. Над совместными проектами трудятся учёные-селекционеры.
Действует сборочное производство жаток, сервисное обслуживание сельскохозяйственных агрегатов. Развивается промышленная кооперация в сфере машиностроения. Налажен обмен поставок продуктов питания.
Все договорённости о развитии международных и внешнеэкономических связей Омской и Минской областей прописаны в заключённом на Форуме соглашении.
«Продолжим работу в образовательной, культурной, социальной и гуманитарной сферах. Отдельное внимание — развитию туристического курса и молодёжной политике», — отметил глава Омского региона.