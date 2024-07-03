Общие планы — новые возможности. Хоценко заключил соглашение с Беларусью

«Высокую продуктивность совместных решений придают личные отношения между руководителями регионов Беларуси и России. Свежий пример — взаимоотношения Минской и Омской областей. Пару месяцев назад мы познакомились с Виталием Хоценко, — за это время интенсивность взаимоотношений между нашими регионами выросла в разы», — подчеркнул председатель Минского облисполкома Александр Турчин.