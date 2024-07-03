The Telegraph сообщила о нежелании приглашать Украину в НАТО из-за коррупции

Ранее, 18 июня, в Белом доме назвали условие для вступления Украины в НАТО. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Джон Кирби подчеркнул, что США поставили четкие, прозрачные условия Украине, после соблюдения которых может зайти речь о вступлении в альянс. В качестве примера он приводит необходимость избавиться от коррупции, так как «это является причиной для беспокойства».