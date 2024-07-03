The Telegraph сообщила о нежелании приглашать Украину в НАТО из-за коррупции

«Украине сообщат, что в настоящее время она слишком коррумпирована, чтобы вступать в НАТО, что станет серьезным ударом для Владимира Зеленского», — говорится в тексте публикации.
Газета уточняет, что альянс запросит у Киева «дополнительные шаги», прежде чем переговоры о членстве в организации продвинутся вперед, заявил высокопоставленный чиновник Госдепартамента США.
«Поскольку они продолжают проводить эти реформы, мы хотим поблагодарить их и поговорить о дополнительных шагах, которые необходимо предпринять, особенно в области борьбы с коррупцией», — сообщил изданию источник.
Ранее, 18 июня, в Белом доме назвали условие для вступления Украины в НАТО. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Джон Кирби подчеркнул, что США поставили четкие, прозрачные условия Украине, после соблюдения которых может зайти речь о вступлении в альянс. В качестве примера он приводит необходимость избавиться от коррупции, так как «это является причиной для беспокойства».
4 июня президент США Джо Байден не исключил, что Украину не примут в НАТО после завершения конфликта. Однако он заверил, что поставки оружия стране будут продолжаться.
При этом в конце мая канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Украина не станет членом НАТО в ближайшие 30 лет.
Тогда же помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен отметил, что американское руководство не ожидает предложения Киеву о вступлении в альянс на саммите блока в Вашингтоне в июле.
С аналогичным заявлением выступил и президент Чехии Петр Павел, сообщив, что в июле некоторые страны предоставят Украине новые гарантии безопасности в двусторонних соглашениях, но приглашения Киева в альянс ждать не стоит.
Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда президент страны Владимир Зеленский заявил, что фактически страна уже находится в альянсе и соответствует его стандартам. 15 июня 2023 года депутаты Европейского парламента приняли резолюцию с призывом к НАТО пригласить Украину в состав своих членов.