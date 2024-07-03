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Лукашенко: мы смело смотрим в завтрашний день и сделаем все, чтобы потомки гордились нами

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днем Независимости Республики Беларусь (Днем Республики) и 80-й годовщиной освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

Источник: AP 2023

«Этот праздник своим величием и духовной силой связал воедино преемственность многовековых традиций, ратную и трудовую доблесть и современные достижения нашего народа, — говорится в поздравлении. — Освобождение Минска от немецко-фашистских захватчиков вселило в белорусов восторженную радость и уверенность в установлении мира на родной земле, предопределило полное избавление Беларуси от гитлеровских оккупантов и навсегда стало национальным символом свободы и независимости».

Сокрушившая агрессора непокоренная Родина возродилась из руин, преодолела тяжелые последствия беспощадной войны и сейчас достойно движется вперед по суверенному пути развития, констатировал белорусский лидер.

«Мы смело смотрим в завтрашний день и сделаем все, чтобы потомки гордились нами, как мы гордимся поколениями белорусов, которые, не жалея себя, вставали на защиту Отечества, самоотверженно трудились и верили в счастливое будущее своих детей и внуков», — подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко пожелал всем крепкого здоровья, добра и благополучия: «Пусть в ваших домах будет светло и уютно, а в каждой белорусской семье царят гармония и согласие».
Поздравление Президента Беларуси с Днем Независимости

Дорогие соотечественники!

Сердечно поздравляю вас с Днем Независимости Республики Беларусь (Днем Республики) и 80-й годовщиной освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Этот праздник своим величием и духовной силой связал воедино преемственность многовековых традиций, ратную и трудовую доблесть и современные достижения нашего народа.

Освобождение Минска от немецко-фашистских захватчиков вселило в белорусов восторженную радость и уверенность в установлении мира на родной земле, предопределило полное избавление Беларуси от гитлеровских оккупантов и навсегда стало национальным символом свободы и независимости.

Сокрушившая агрессора непокоренная Родина возродилась из руин, преодолела тяжелые последствия беспощадной войны и сегодня достойно движется вперед по суверенному пути развития.

Мы смело смотрим в завтрашний день и сделаем все, чтобы потомки гордились нами, как мы гордимся поколениями белорусов, которые, не жалея себя, вставали на защиту Отечества, самоотверженно трудились и верили в счастливое будущее своих детей и внуков.

Желаю всем крепкого здоровья, добра и благополучия. Пусть в ваших домах будет светло и уютно, а в каждой белорусской семье царят гармония и согласие.

Александр Лукашенко

3 июля 2024 года.

Лукашенко Александр
праздники