Лукашенко: мы смело смотрим в завтрашний день и сделаем все, чтобы потомки гордились нами

«Этот праздник своим величием и духовной силой связал воедино преемственность многовековых традиций, ратную и трудовую доблесть и современные достижения нашего народа, — говорится в поздравлении. — Освобождение Минска от немецко-фашистских захватчиков вселило в белорусов восторженную радость и уверенность в установлении мира на родной земле, предопределило полное избавление Беларуси от гитлеровских оккупантов и навсегда стало национальным символом свободы и независимости».



Сокрушившая агрессора непокоренная Родина возродилась из руин, преодолела тяжелые последствия беспощадной войны и сейчас достойно движется вперед по суверенному пути развития, констатировал белорусский лидер.



«Мы смело смотрим в завтрашний день и сделаем все, чтобы потомки гордились нами, как мы гордимся поколениями белорусов, которые, не жалея себя, вставали на защиту Отечества, самоотверженно трудились и верили в счастливое будущее своих детей и внуков», — подчеркнул Президент.



Александр Лукашенко пожелал всем крепкого здоровья, добра и благополучия: «Пусть в ваших домах будет светло и уютно, а в каждой белорусской семье царят гармония и согласие».

Поздравление Президента Беларуси с Днем Независимости



Дорогие соотечественники!



Сердечно поздравляю вас с Днем Независимости Республики Беларусь (Днем Республики) и 80-й годовщиной освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.



Этот праздник своим величием и духовной силой связал воедино преемственность многовековых традиций, ратную и трудовую доблесть и современные достижения нашего народа.



Освобождение Минска от немецко-фашистских захватчиков вселило в белорусов восторженную радость и уверенность в установлении мира на родной земле, предопределило полное избавление Беларуси от гитлеровских оккупантов и навсегда стало национальным символом свободы и независимости.



Сокрушившая агрессора непокоренная Родина возродилась из руин, преодолела тяжелые последствия беспощадной войны и сегодня достойно движется вперед по суверенному пути развития.



Мы смело смотрим в завтрашний день и сделаем все, чтобы потомки гордились нами, как мы гордимся поколениями белорусов, которые, не жалея себя, вставали на защиту Отечества, самоотверженно трудились и верили в счастливое будущее своих детей и внуков.



Желаю всем крепкого здоровья, добра и благополучия. Пусть в ваших домах будет светло и уютно, а в каждой белорусской семье царят гармония и согласие.



Александр Лукашенко



3 июля 2024 года.