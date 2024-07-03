Дмитрий Медведев вручил партбилеты героям СВО из Башкирии

По данным пресс-службы партии, Павел и Ильдар — участники боевых действий на территории Украины. Сейчас занимаются волонтерской деятельностью — собирают и доставляют гуманитарную помощь товарищам на передовую.
Павел Ермоленко после прохождения обучения в Высшей партийной школе в Москве выступил с инициативой создания общественной организации ветеранов СВО «БАРС» — «Боевой армейский резерв страны». В мае этого года, при поддержке сторонников партии и секретаря местного отделения партии в Кумертау Олега Астахова, провели первое организационное заседание и обсудили предстоящие задачи.
Ильдар Гафаров — ветеран боевых действий в Афганистане, участник I Чеченской кампании, участник СВО на Украине. Руководит военно-патриотическим клубом «Рысь», где ребята усиленно занимаются начальной военной подготовкой и являются постоянными участниками районных патриотических мероприятий и митингов, стоят в почетном карауле.