Дмитрий Медведев вручил партбилеты героям СВО из Башкирии

Павел Ермоленко после прохождения обучения в Высшей партийной школе в Москве выступил с инициативой создания общественной организации ветеранов СВО «БАРС» — «Боевой армейский резерв страны». В мае этого года, при поддержке сторонников партии и секретаря местного отделения партии в Кумертау Олега Астахова, провели первое организационное заседание и обсудили предстоящие задачи.