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Лукашенко высказался о членстве в ШОС

Проект по созданию Фонда развития ШОС, где продвигается идея создания свободной торгово-экономической зоны, прорабатывают в организации.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 3 июл — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о вступлении страны в Шанхайскую организацию сотрудничества в интервью агентству Казинформ.

«Мы шаг за шагом продвигались к полноправному членству (в ШОС — Sputnik). Многие белорусские предложения, высказанные на площадке Организации за эти годы, уже получили поддержку», — констатировал он.

Заявку о присоединении к Шанхайской организации сотрудничества Беларусь подала в 2022 году, через год ратифицировала соответствующий меморандум.

«Убежден, что сегодня государства — члены ШОС выступают локомотивами роста мировой экономики и центрами притяжения инвестиций и инновационных производств», — поделился Александр Лукашенко.

По данным правительства Казахстана, в январе-апреле 2024 года объем взаимной торговли внутри ШОС составил 19,1 миллиарда долларов.

Белорусский лидер отметил также, что сегодня в проработке находится проект по созданию Фонда развития ШОС, где продвигается идея создания свободной торгово-экономической зоны Организации.

ШОС
Лукашенко Александр