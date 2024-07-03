Губернатор Свердловской области поздравил сотрудников Госавтоинспекции

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 3 июля поздравил с днем Госавтоинспекции России всех причастных. Глава региона обратился к сотрудникам и ветеранам ГИБДД.
— Ваша ответственная и напряженная работа нацелена на обеспечение безопасности участников дорожного движения, защиту здоровья и жизни граждан, повышение эффективности транспортного сообщения в нашем регионе, — передает слова Евгения Куйвашева департамент информационной политики Свердловской области.
Губернатор отметил, что профессионализм, принципиальность и самоотверженность инспекторов, несущих круглосуточную службу при любой погоде, способствует снижению травматизма на дорогах региона. По его словам, стоит отметить и работу сотрудников Госавтоинспекции с населением — обучение школьников ПДД, акции и рейды на дорогах региона.
Также он поблагодарил сотрудников Госавтоинспекции за службу, вклад в социально-экономическое развитие Среднего Урала, обеспечение безопасности на дорогах и повышение качества жизни жителей региона.