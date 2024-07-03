Губернатор Свердловской области поздравил сотрудников Госавтоинспекции

Губернатор отметил, что профессионализм, принципиальность и самоотверженность инспекторов, несущих круглосуточную службу при любой погоде, способствует снижению травматизма на дорогах региона. По его словам, стоит отметить и работу сотрудников Госавтоинспекции с населением — обучение школьников ПДД, акции и рейды на дорогах региона.