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Губернатор Свердловской области поздравил сотрудников Госавтоинспекции

Сотрудники и ветераны Госавтоинспекции Свердловской области отмечают профессиональный праздник.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 3 июля поздравил с днем Госавтоинспекции России всех причастных. Глава региона обратился к сотрудникам и ветеранам ГИБДД.

— Ваша ответственная и напряженная работа нацелена на обеспечение безопасности участников дорожного движения, защиту здоровья и жизни граждан, повышение эффективности транспортного сообщения в нашем регионе, — передает слова Евгения Куйвашева департамент информационной политики Свердловской области.

Губернатор отметил, что профессионализм, принципиальность и самоотверженность инспекторов, несущих круглосуточную службу при любой погоде, способствует снижению травматизма на дорогах региона. По его словам, стоит отметить и работу сотрудников Госавтоинспекции с населением — обучение школьников ПДД, акции и рейды на дорогах региона.

Также он поблагодарил сотрудников Госавтоинспекции за службу, вклад в социально-экономическое развитие Среднего Урала, обеспечение безопасности на дорогах и повышение качества жизни жителей региона.