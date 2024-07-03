Токаев принял Си Цзиньпина в Акорде

АСТАНА, 3 июл — Sputnik. Си Цзиньпин прибыл в Казахстан с государственным визитом 2 июля. Касым-Жомарт Токаев принял в своей резиденции Акорде (с казахского Белая ставка, официальная резиденция президента — Sputnik) председателя КНР Си Цзиньпина сегодня, 3 июля.
Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин представили друг другу членов официальных делегаций.
Начальник роты почетного караула отдал президентам приветственный рапорт, прозвучали государственные гимны двух стран.
Продвигать многополярность мира призвал Си Цзиньпин.
Программа визита предусматривает проведение двусторонних переговоров на высшем уровне и подписание ряда важных документов.
Китайский лидер также примет участие в 24-м заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества.
В столичном Дворце Независимости под председательством Казахстана
Президент Касым-Жомарт Токаев ранее отметил, что астанинский саммит будет посвящен теме «Укрепление многостороннего диалога — стремление к устойчивому миру и развитию».
В саммите примут участие главы государств и правительств 16 стран: Казахстана, Индии, Ирана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, Беларуси, Монголии, Азербайджана, Катара, ОАЭ, Турции и Туркменистана.
Военная техника появилась на улицах Астаны в преддверии Саммита ШОС.
Также в столицу прибудут генеральный секретарь ШОС и исполнительный директор региональной антитеррористической структуры ШОС. Ожидается участие Генерального секретаря ООН и руководителей таких международных организаций, как СНГ, ОЭСР, СВМДА, ОДКБ, ИОПБ и ЕЭК, лидеров стран-наблюдателей и партнеров по диалогу.