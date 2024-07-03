Токаев принял Си Цзиньпина в Акорде

Также в столицу прибудут генеральный секретарь ШОС и исполнительный директор региональной антитеррористической структуры ШОС. Ожидается участие Генерального секретаря ООН и руководителей таких международных организаций, как СНГ, ОЭСР, СВМДА, ОДКБ, ИОПБ и ЕЭК, лидеров стран-наблюдателей и партнеров по диалогу.