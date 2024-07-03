Политику использования средств Нацфонда изменили в Казахстане

реализации проектов общестранового значения с получением в каждом случае прямого согласия главы государства после прохождения соответствующей экспертизы (включая оценку проекта) и при отсутствии альтернативных источников финансирования путем приобретения долговых ценных бумаг Фонда, эмитируемых для указанных проектов; приобретения акций АО «Национальная компания “КазМунайГаз” и АО “Национальная атомная компания “Казатомпром” по решению правительства с дисконтом к ее рыночной стоимости для финансирования республиканского бюджета с правом приоритетной реализации доли НФРК при проведении международного SPO (Secondary public offering).