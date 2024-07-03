Лицензирование импорта зерна в Молдове может быть продлено до конца года

Напомним, в понедельник, первого июля в Минсельхозе заявили, что по предложению министерства в парламенте был зарегистрирован законопроект, предусматривающий импорт пшеницы, кукурузы и подсолнечника до конца 2024 года только на основе лицензий. Предложения министерства будут вынесены на рассмотрение на пленарном заседании парламента в четверг, четвертого июля.