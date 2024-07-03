Лицензирование импорта зерна в Молдове может быть продлено до конца года

КИШИНЕВ, 3 июл — Sputnik. Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности Молдовы инициировало изменения в законодательстве с целью продления режима лицензирования для импорта зерна после того, как 26 июня истек срок работы лицензионной комиссии.
Об этом сообщил глава ведомства, вице-премьер Владимир Боля по итогам встречи с лидерами ассоциации «Сила фермеров».
«Мы находимся в процессе изменения закона, который позволит Минсельхозу вмешиваться каждый раз, когда есть неминуемый риск для фермеров или возникает потребность со стороны государства», — сказал министр.
Напомним, в понедельник, первого июля в Минсельхозе заявили, что по предложению министерства в парламенте был зарегистрирован законопроект, предусматривающий импорт пшеницы, кукурузы и подсолнечника до конца 2024 года только на основе лицензий. Предложения министерства будут вынесены на рассмотрение на пленарном заседании парламента в четверг, четвертого июля.
По данным Таможенной службы, с 26 июня, когда истек срок обязательного лицензирования импорта зерна, в Молдову было ввезено 22 тонны подсолнечника. Это количество на данный момент не может оказать негативного влияния на внутренний рынок, подчеркнули в таможенном ведомстве. Импорт пшеницы и кукурузы за указанный период не производился.
Также Минсельхоз и «Сила фермеров» договорились проводить ежемесячные собрания. Следующая встреча состоится 30 июля.