Жасулан Сарсебаев назначен заместителем акима области Абай

Сарсебаев Жасулан Бирликович родился в городе Аягоз в 1986 году. Окончил Казахский гуманитарно-юридический университет по специальности «Юриспруденция», бакалавр юриспруденции и Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет по специальности «Экономика», магистр экономики и бизнеса. Трудовую деятельность на государственной службе начал главным специалистом отдела по работе с политическими партиями и религиозными объединениями Управления внутренней политики Восточно-Казахстанской области, работал заместителем руководителя управления культуры, руководителем Управления по вопросам молодежной политики, туризма и внешних связей, координации занятости и социальных программ, внутренней политики, руководителем аппарата акима Восточно-Казахстанской области.