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Жасулан Сарсебаев назначен заместителем акима области Абай

До этого он работал руководителем аппарата акима региона.

Жасулан Сарсебаев с 3 июля 2024 года назначен заместителем акима области Абай, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу акимата.

Сарсебаев Жасулан Бирликович родился в городе Аягоз в 1986 году. Окончил Казахский гуманитарно-юридический университет по специальности «Юриспруденция», бакалавр юриспруденции и Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет по специальности «Экономика», магистр экономики и бизнеса. Трудовую деятельность на государственной службе начал главным специалистом отдела по работе с политическими партиями и религиозными объединениями Управления внутренней политики Восточно-Казахстанской области, работал заместителем руководителя управления культуры, руководителем Управления по вопросам молодежной политики, туризма и внешних связей, координации занятости и социальных программ, внутренней политики, руководителем аппарата акима Восточно-Казахстанской области.

С момента образования области Абай работал руководителем аппарата акима области Абай.