Путин поздравил Лукашенко с Днем Независимости Беларуси

МИНСК, 3 июл — Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил с Днем независимости республики Беларусь Александра Лукашенко, сообщила пресс-служба Кремля.
«Ровно 80 лет прошло с того дня, как Красная Армия, в рядах которой плечом к плечу сражались наши отцы и деды, освободила Минск от немецко-фашистских захватчиков», — говорится в сообщении.
По словам Путина, стратегическое партнерство и союз наших государств имеют в своей основе дружбу и взаимовыручку, закаленные в годы войны.
«Россия и Беларусь плодотворно взаимодействуют на различных направлениях, эффективно координируют усилия в противостоянии внешним угрозам и вызовам», — отметил глава российского государства.
Путин выразил уверенность, что расширение двустороннего сотрудничества, укрепление Союзного государства, отвечают интересам россиян и белорусов.
«От души желаю вам крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам Беларуси — счастья и благополучия», — резюмировал он.