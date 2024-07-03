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Путин поздравил Лукашенко с Днем Независимости Беларуси

Власти обоих государств координируют внутреннюю и внешнюю политику, чтобы совместно противостоять всем вызовам и угрозам.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 3 июл — Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил с Днем независимости республики Беларусь Александра Лукашенко, сообщила пресс-служба Кремля.

«Ровно 80 лет прошло с того дня, как Красная Армия, в рядах которой плечом к плечу сражались наши отцы и деды, освободила Минск от немецко-фашистских захватчиков», — говорится в сообщении.

По словам Путина, стратегическое партнерство и союз наших государств имеют в своей основе дружбу и взаимовыручку, закаленные в годы войны.

«Россия и Беларусь плодотворно взаимодействуют на различных направлениях, эффективно координируют усилия в противостоянии внешним угрозам и вызовам», — отметил глава российского государства.

Путин выразил уверенность, что расширение двустороннего сотрудничества, укрепление Союзного государства, отвечают интересам россиян и белорусов.

«От души желаю вам крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам Беларуси — счастья и благополучия», — резюмировал он.

Путин Владимир
Лукашенко Александр
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