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Президент Монголии прибыл на Саммит ШОС в Астану

Президент Монголии примет участие в саммите ШОС, который состоится в Астане 3—4 июля.

Источник: Пресс-служба премьер-министра Казахстана

АСТАНА, 3 июн — Sputnik. Ухнаагийна Хурэлсуха в столичном аэропорту встретил заместитель премьер-министра Казахстана Галымжан Койшыбаев, передает пресс-служба Кабмина.

«Монголия — первое государство, получившее статус наблюдателя в Шанхайской организации Сотрудничества в 2004 году. Тогда произошло географическое расширение объединения, что стало свидетельством роста международного авторитета ШОС», — напомнили в правительстве.

Говоря о казахстанско-монгольском сотрудничестве, в пресс-службе Кабмина отметили, что помимо традиционно дружеских политических отношений, взаимодействие в торгово-экономической сфере является прочным базисом двустороннего сотрудничества.

По итогам 2023 года двусторонний товарооборот составил 133 миллиона долларов, продемонстрировав рост на 27,7% по сравнению с 2022 годом.

ШОС