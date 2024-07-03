Президент Монголии прибыл на Саммит ШОС в Астану

АСТАНА, 3 июн — Sputnik. Ухнаагийна Хурэлсуха в столичном аэропорту встретил заместитель премьер-министра Казахстана Галымжан Койшыбаев, передает пресс-служба Кабмина.
«Монголия — первое государство, получившее статус наблюдателя в Шанхайской организации Сотрудничества в 2004 году. Тогда произошло географическое расширение объединения, что стало свидетельством роста международного авторитета ШОС», — напомнили в правительстве.
Говоря о казахстанско-монгольском сотрудничестве, в пресс-службе Кабмина отметили, что помимо традиционно дружеских политических отношений, взаимодействие в торгово-экономической сфере является прочным базисом двустороннего сотрудничества.
По итогам 2023 года двусторонний товарооборот составил 133 миллиона долларов, продемонстрировав рост на 27,7% по сравнению с 2022 годом.