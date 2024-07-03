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Дмитрий Демешин подключил Минэнерго для решения проблем электроснабжения Хабаровского края

Участники обсудили строительство электростанций и рассмотрели вопросы обеспечения электроэнергией жителей удалённых населенных пунктов.

Источник: Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края

Врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин провел рабочую встречу с Министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым. Стороны обсудили план развития и капитального ремонта существующей энергоинфраструктуры, состояние которой является сдерживающим фактором дальнейшего развития промышленного потенциала территории, сообщает ИА AmurMedia.

Сергей Цивилев и Дмитрий Демешин обсудили строительство электростанций, в том числе ВИЭ — возобновляемых источников энергии. на данный момент министерством энергетики края ведется проработка вопроса о строительстве солнечной электростанции мощностью 250 МВт с подключением к ЛЭП в Бикинском районе.

Одна из компаний проводит анализ земельного фонда вблизи потенциальных точек технологического присоединения СЭС к электросети, чтобы определить возможные перспективы реализации инвестпроектов по возведению солнечных электростанций в регионе.

— В настоящее время выбран подходящий земельный участок для солнечной электростанции, — сообщил глава Минэнерго.

Кроме того, участники встречи рассмотрели вопросы обеспечения электроэнергией жителей удалённых населенных пунктов Хабаровского края.

— Это необходимое условие для создания комфортной жизни людей на этих территориях, — отметил глава региона.

Отметим, что в программу модернизации объектов локальной генерации на удалённых и изолированных территориях ДФО вошли 23 поселения Хабаровского края. Там планируется установить автоматические гибридные энергетические комплексы, включающие дизельную и солнечную электростанции.

Оценив ситуацию в сфере энергетики и промышленности, Дмитрий Демешин продвигает интересы Хабаровского края по развитию энергетических мощностей. Это не только сократит количество аварий и отключений света, но и даст задел для появления новых производств в регионе.