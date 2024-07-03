Дмитрий Демешин подключил Минэнерго для решения проблем электроснабжения Хабаровского края

Врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин провел рабочую встречу с Министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым. Стороны обсудили план развития и капитального ремонта существующей энергоинфраструктуры, состояние которой является сдерживающим фактором дальнейшего развития промышленного потенциала территории, сообщает ИА AmurMedia.
Сергей Цивилев и Дмитрий Демешин обсудили строительство электростанций, в том числе ВИЭ — возобновляемых источников энергии. на данный момент министерством энергетики края ведется проработка вопроса о строительстве солнечной электростанции мощностью 250 МВт с подключением к ЛЭП в Бикинском районе.
Одна из компаний проводит анализ земельного фонда вблизи потенциальных точек технологического присоединения СЭС к электросети, чтобы определить возможные перспективы реализации инвестпроектов по возведению солнечных электростанций в регионе.
— В настоящее время выбран подходящий земельный участок для солнечной электростанции, — сообщил глава Минэнерго.
— Это необходимое условие для создания комфортной жизни людей на этих территориях, — отметил глава региона.
Отметим, что в программу модернизации объектов локальной генерации на удалённых и изолированных территориях ДФО вошли 23 поселения Хабаровского края. Там планируется установить автоматические гибридные энергетические комплексы, включающие дизельную и солнечную электростанции.
Оценив ситуацию в сфере энергетики и промышленности, Дмитрий Демешин продвигает интересы Хабаровского края по развитию энергетических мощностей. Это не только сократит количество аварий и отключений света, но и даст задел для появления новых производств в регионе.