Радий Хабиров расширил перечень получателей стипендий главы Башкирии.

Теперь на стимулирующие выплаты от республики могут рассчитывать и аспиранты Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт проблем сверхпластичности металлов Российской академии наук. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации РБ.
Ранее «Башинформ» сообщал, что с мая 2022 года в Башкирии увеличено количество стипендий для проявивших выдающиеся способности и добившихся высоких результатов в учебной и научной деятельности аспирантов, студентов вузов и ссузов Башкирии до 235.
Напомним, сумма ежемесячной стипендии главы республики аспирантам составляет 8050 рублей, студентам вузов — 6000 рублей, студентам ссузов — 5000 рублей.