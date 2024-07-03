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Радий Хабиров расширил перечень получателей стипендий главы Башкирии

Радий Хабиров расширил перечень получателей стипендий главы Башкирии.

Источник: Башинформ

Теперь на стимулирующие выплаты от республики могут рассчитывать и аспиранты Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт проблем сверхпластичности металлов Российской академии наук. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации РБ.

Ранее «Башинформ» сообщал, что с мая 2022 года в Башкирии увеличено количество стипендий для проявивших выдающиеся способности и добившихся высоких результатов в учебной и научной деятельности аспирантов, студентов вузов и ссузов Башкирии до 235.

Напомним, сумма ежемесячной стипендии главы республики аспирантам составляет 8050 рублей, студентам вузов — 6000 рублей, студентам ссузов — 5000 рублей.