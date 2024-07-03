Хиллари Клинтон призвала Киев идти в наступление ради переизбрания Байдена

Ранее, 26 июня, Вован и Лексус разыграли главу МИД Великобритании Дэвида Кэмерона от лица Порошенко. Министр рассказал, что Украина на ближайшем саммите НАТО точно не получит приглашение вступить в альянс. Кроме того, он сообщил, что Великобритания в частном порядке просит Францию не эскалировать конфликт на Украине, а именно — не отправлять войска в зону боевых действий.