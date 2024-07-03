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Хиллари Клинтон призвала Киев идти в наступление ради переизбрания Байдена

Бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон в телефонном разговоре с российскими пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) призвала Украину идти в наступление на фронте, чтобы на президентских выборах в США был переизбран действующий глава государства Джо Байден. Телефонный разговор был опубликован 3 июля в Telegram-канале пранкеров.

Источник: AP 2023

Пранкеры вели разговор от имени экс-президента Украины Петра Порошенко. Клинтон заявила, что делает всё, чтобы американского лидера переизбрали, хотя в США непростое время. Она также назвала Порошенко сильным голосом Украины и ее народа.

Вам нужно оказать поддержку, чтобы попытаться не только удержать линию, но и перейти в наступление. И тогда, очевидно, многие в нашей стране сделают всё возможное, чтобы переизбрать президента Байдена.

Хиллари Клинтон
Экс-госсекретарь США

По словам экс-главы Госдепартамента, от украинской армии зависят результаты выборов в США. Она считает оппонента Байдена, бывшего президента Дональда Трампа, «очень опасным» кандидатом, поскольку он намерен положить конец украинскому конфликту.

Кузнецов и Столяров от лица Порошенко предложили Клинтон «атаковать» Трампа перед выборами, на что она согласилась. В частности, они предложили найти компромат на экс-лидера и послать в США «своих людей» из посольства.

«Хорошо. Ну что угодно, что можно сделать, чтобы выступить против него, я полностью за, потому что он очень опасный человек», — отметила Клинтон.

Пранкеры также обсудили с ней членство Украины в НАТО. Бывшая госсекретарь рассказала, что она и ее соратники работают над тем, чтобы убедить Германию и американское руководство предоставить Киеву приглашение в альянс.

Ранее, 26 июня, Вован и Лексус разыграли главу МИД Великобритании Дэвида Кэмерона от лица Порошенко. Министр рассказал, что Украина на ближайшем саммите НАТО точно не получит приглашение вступить в альянс. Кроме того, он сообщил, что Великобритания в частном порядке просит Францию не эскалировать конфликт на Украине, а именно — не отправлять войска в зону боевых действий.

Байден Джо