Хиллари Клинтон призвала Киев идти в наступление ради переизбрания Байдена

Пранкеры вели разговор от имени экс-президента Украины Петра Порошенко. Клинтон заявила, что делает всё, чтобы американского лидера переизбрали, хотя в США непростое время. Она также назвала Порошенко сильным голосом Украины и ее народа.
Вам нужно оказать поддержку, чтобы попытаться не только удержать линию, но и перейти в наступление. И тогда, очевидно, многие в нашей стране сделают всё возможное, чтобы переизбрать президента Байдена.
По словам экс-главы Госдепартамента, от украинской армии зависят результаты выборов в США. Она считает оппонента Байдена, бывшего президента Дональда Трампа, «очень опасным» кандидатом, поскольку он намерен положить конец украинскому конфликту.
Кузнецов и Столяров от лица Порошенко предложили Клинтон «атаковать» Трампа перед выборами, на что она согласилась. В частности, они предложили найти компромат на экс-лидера и послать в США «своих людей» из посольства.
«Хорошо. Ну что угодно, что можно сделать, чтобы выступить против него, я полностью за, потому что он очень опасный человек», — отметила Клинтон.
Пранкеры также обсудили с ней членство Украины в НАТО. Бывшая госсекретарь рассказала, что она и ее соратники работают над тем, чтобы убедить Германию и американское руководство предоставить Киеву приглашение в альянс.
Ранее, 26 июня, Вован и Лексус разыграли главу МИД Великобритании Дэвида Кэмерона от лица Порошенко. Министр рассказал, что Украина на ближайшем саммите НАТО точно не получит приглашение вступить в альянс. Кроме того, он сообщил, что Великобритания в частном порядке просит Францию не эскалировать конфликт на Украине, а именно — не отправлять войска в зону боевых действий.