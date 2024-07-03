Лукашенко подписал закон об амнистии в Белоруссии

В документе указано, что под амнистию не подпадают те граждане, которые уже были освобождены в период с 2021 по 2024 год или были помилованы и вновь совершили умышленное преступление. То же касается лиц, признанных особо опасными рецидивистами.
Также под амнистию не подпадут те, кто на момент вынесения приговора или вступления его в силу не возместил полностью ущерб от предыдущего преступления. Кроме того, амнистия не применяется к тем, кто приговорен к смертной казни, чье наказание было заменено лишением свободы, в том числе пожизненным.
Согласно закону, амнистии подлежат следующие категории граждан:
- несовершеннолетние.
- беременные женщины.
- женщины и одинокие мужчины, имеющие детей в возрасте до 18 лет (за исключением совершивших умышленное преступление против несовершеннолетнего).
- лица, достигшие пенсионного возраста.
- инвалиды I и II группы.
- лица, больные активной формой туберкулеза и онкологическими заболеваниями.
- граждане, пострадавшие от катастрофы на Чернобыльской АЭС.
- лица, получившие ранения или заболевания при исполнении обязанностей в период военной службы.
Закон приурочен ко Дню независимости Белоруссии, который отмечается 3 июля. В этот день в 1944 году Красная армия освободила Минск от немецкой оккупации. 2 июля Лукашенко заявил, что часть осужденных участников протестов против официальных итогов президентских выборов 2020 года в скором времени выйдет на свободу. Как ранее сообщил замглавы МВД республики Геннадий Казакевич, всего под амнистию подпадают 7850 осужденных.