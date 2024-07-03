Лукашенко подписал закон об амнистии в Белоруссии

Также под амнистию не подпадут те, кто на момент вынесения приговора или вступления его в силу не возместил полностью ущерб от предыдущего преступления. Кроме того, амнистия не применяется к тем, кто приговорен к смертной казни, чье наказание было заменено лишением свободы, в том числе пожизненным.