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Лукашенко рассказал про тысячи звонков белорусов в военкоматы из-за напряженности на границе с Украиной

Лукашенко сказал о тысячах звонков в военкоматы из-за ситуации на южной границе.

Источник: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко на параде в честь 80-й годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, рассказал про тысячи звонков белорусов в военкоматы из-за напряженности на границе с Украиной.

Лукашенко отметил, что как только белорусы почувствовали обострение обстановки на южных границах, «тысячи звонков в военкоматы и в части, подразделения нашим военным генералам: “Возьмите нас в армию, дайте нам оружие, мы будем защищать нашу Родину”.

Глава государства подчеркнул, что этого не надо. Президент призвал белорусов и дальше трудиться спокойно:

— Мы, люди в погонах, способны сегодня не просто защитить — предотвратить любую провокацию на государственных границах нашей страны.

Лукашенко Александр