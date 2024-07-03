Лукашенко рассказал про тысячи звонков белорусов в военкоматы из-за напряженности на границе с Украиной

Президент Беларуси Александр Лукашенко на параде в честь 80-й годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, рассказал про тысячи звонков белорусов в военкоматы из-за напряженности на границе с Украиной.
Лукашенко отметил, что как только белорусы почувствовали обострение обстановки на южных границах, «тысячи звонков в военкоматы и в части, подразделения нашим военным генералам: “Возьмите нас в армию, дайте нам оружие, мы будем защищать нашу Родину”.
Глава государства подчеркнул, что этого не надо. Президент призвал белорусов и дальше трудиться спокойно:
— Мы, люди в погонах, способны сегодня не просто защитить — предотвратить любую провокацию на государственных границах нашей страны.