Лукашенко рассказал про тысячи звонков белорусов в военкоматы из-за напряженности на границе с Украиной

Лукашенко отметил, что как только белорусы почувствовали обострение обстановки на южных границах, «тысячи звонков в военкоматы и в части, подразделения нашим военным генералам: “Возьмите нас в армию, дайте нам оружие, мы будем защищать нашу Родину”.