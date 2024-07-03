«Байден под ударом»: кем демократы могут заменить президента на выборах

Заменить кандидата Байдена согласно уставу партии практически невозможно, утверждает старший научный сотрудник аналитического центра American Enterprise Institute Крис Стайруолт. Байден заручился поддержкой 3894 из 3937 делегатов, что составляет около 99%. Чтобы снять его кандидатуру, потребуется отозвать голоса более половины делегатов, а также убедить Демократический национальный комитет изменить правила съезда, что может привести к внутрипартийному хаосу, предупреждает эксперт.
Убедить Байдена добровольно выйти из гонки также маловероятно, отмечает политический эксперт Брайан Гарднер.
Вероятность того, что его кандидатуру заменят, очень мала, почти нулевая. Вопрос не только в том, сможет ли Байден противостоять Трампу в этой кампании, но и в том, насколько эффективно он сможет быть президентом в течение еще одного срока. В верхних эшелонах Демократической партии есть люди, которые, возможно, недовольны тем, как прошли первые дебаты, но они также знают, что альтернатив не так уж и много и что замена Байдена будет нелегкой задачей.
По словам эксперта, если демократы решатся на замену Байдена, то наиболее логичным выбором станет вице-президент Камала Харрис.
Она унаследует кампанию Байдена и сбор средств. Я думаю, сам президент, вероятно, склонится к ее кандидатуре по двум причинам: во-первых, чтобы подтвердить свой выбор в пользу нее в 2020 году, а во-вторых, он был вице-президентом и, думаю, с пониманием относится к тому, через что Камала Харрис проходит каждый день. Нелегко быть вице-президентом, когда штаб президента постоянно за тобой наблюдает.
В то же время, как отмечает Крис Стайруолт, нет механизма, по которому голоса делегатов Байдена автоматически «перешли» бы к Камале Харрис: она должна будет побеждать на съезде наравне с другими кандидатами.
У демократов есть другие потенциальные кандидаты на замену Байдена, такие как вице-президент Камала Харрис, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, губернатор Мичигана Гретхен Уитмер, губернатор Иллинойса Дж. Б. Притцкер и губернатор Пенсильвании Джош Шапиро. Этот список приводит журнал US News. Однако, несмотря на политическую слабость, самой вероятной кандидатурой является Камала Харрис, утверждает The Wall Street Journal.
Ошибки Байдена во время дебатов не являются признаками заболеваний, считает эксперт Медицинского центра Куакини Брэдли Уиллкокс. По его словам, президент еще с детства борется с заиканием, усилившимся с возрастом.
Это обычное явление с возрастом. Мозговые связи, которые в молодости подавляют заикание, с возрастом становятся не такими прочными. Это не значит, что у Байдена ухудшается когнитивная способность.
Трампу не грозит суд до ноября, пишет Bloomberg. «Решение Верховного суда США о наличии у Трампа иммунитета к уголовному преследованию фактически исключило возможность того, что экс-президент предстанет перед судом до ноября. Это означает, что Трамп сможет начать планировать полный список мероприятий предвыборной кампании, чтобы воспользоваться преимуществом перед Байденом, а единственным оставшимся юридическим препятствием может стать вынесение 11 июля приговора за отмывание денег».
Верховный суд США, вероятно, избежал создания исторического прецедента, полагает профессор права Корнельского университета Рэнди Зелин. По его словам, суд «старался не заходить слишком далеко в своем решении», оставив определение иммунитета на усмотрение судов первой инстанции. Политолог Эд Миллер отметил, что решение Верховного суда «имеет параллели с другими странами, где демократия утрачена и где суды уступают власть правящим».
Подробнее в материале издания «Актуальные комментарии».
Нина Лютикова