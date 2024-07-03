«Байден под ударом»: кем демократы могут заменить президента на выборах

Вероятность того, что его кандидатуру заменят, очень мала, почти нулевая. Вопрос не только в том, сможет ли Байден противостоять Трампу в этой кампании, но и в том, насколько эффективно он сможет быть президентом в течение еще одного срока. В верхних эшелонах Демократической партии есть люди, которые, возможно, недовольны тем, как прошли первые дебаты, но они также знают, что альтернатив не так уж и много и что замена Байдена будет нелегкой задачей.