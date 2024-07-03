Лукашенко: обороноспособность Союзного государства как никогда высока

МИНСК, 3 июл — Sputnik. Тренировка нестратегических ядерных сил показала высокий уровень обороноспособности Беларуси и России, заявил президент республики Александр Лукашенко на параде в честь Дня независимости.
По его словам, военный парад в белорусской столице является знаком силы стратегического партнерства Минска и Москвы. Это также говорит о сотрудничестве в военной сфере со странами ОДКБ и Китаем.
Лукашенко отметил, что парад свидетельствует о готовности стать в общий строй для защиты исторической памяти и независимости, потому что страны объединены Великой Победой.
«Она учит нас защищать мир любыми средствами сдерживания», — акцентировал внимание он.
После чего добавил, что «проверка совместной региональной группировки войск Беларуси и России, первая для Беларуси тренировка нестратегических ядерных сил, показала, что уровень обороноспособности Союзного государства как никогда высок».