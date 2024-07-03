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Лукашенко: обороноспособность Союзного государства как никогда высока

Белорусские и российские военные ранее провели совместные учения региональной группировки войск и тренировку нестратегических ядерных сил.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 3 июл — Sputnik. Тренировка нестратегических ядерных сил показала высокий уровень обороноспособности Беларуси и России, заявил президент республики Александр Лукашенко на параде в честь Дня независимости.

По его словам, военный парад в белорусской столице является знаком силы стратегического партнерства Минска и Москвы. Это также говорит о сотрудничестве в военной сфере со странами ОДКБ и Китаем.

Лукашенко отметил, что парад свидетельствует о готовности стать в общий строй для защиты исторической памяти и независимости, потому что страны объединены Великой Победой.

«Она учит нас защищать мир любыми средствами сдерживания», — акцентировал внимание он.

После чего добавил, что «проверка совместной региональной группировки войск Беларуси и России, первая для Беларуси тренировка нестратегических ядерных сил, показала, что уровень обороноспособности Союзного государства как никогда высок».

Лукашенко Александр