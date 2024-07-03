Привязывал себя к деревьям: на пост губернатора Самарской области выдвинулся еще один кандидат

Судя по информации из открытых источников, связей с Самарской областью у Степана Соловьева нет. Проживает он в Москве и отметился там акциями. Например, в 2021 году привязывал себя к деревьям рядом со строительной площадкой будущей многоэтажки на севере столицы в качестве протеста против точечной застройки.