Впервые на параде в Беларуси показали дроны «Герань» и ОТРК «Искандер»

МИНСК, 3 июл — Sputnik. На параде в белорусской столице впервые показали оперативно-тактический комплекс «Искандер» и беспилотники «Герань-2», передает Sputnik.
«Искандер» — это мощнейший оперативно-тактический комплекс для поражения целей в глубине оперативного построения войск на дальности до 500 километров. Также он способен применять ракеты и в ядерном оснащении. В парадной колонне на некоторых машинах «Искандер» был нанесен знак радиационной опасности.
«Размещение в Беларуси нестратегического ядерного оружия — это ответ на агрессивную политику недружественных нам стран и шаг на недопустимость эскалации обстановки в регионе», — сообщил диктор в ходе парада.
Кроме того, впервые показали и отечественную разработку — беспилотник «Герань-2».
«БПЛА способны нести боевую часть массой до 52 килограммов, развивать скорость — до 180 километров в час, преодолевать расстояния до двух тысяч километров», — добавил диктор.
День Независимости
В Беларуси сегодня празднуется День Независимости и 80-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.
По этому случаю в столице проходит ряд мероприятий, в частности, парад. В нем принимают участие свыше шести тысяч военнослужащих, в том числе из России, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Китая. В составе механизированной колонны возле стелы «Минск — город-герой» пройдет свыше 300 единиц техники, пролетят боевые самолеты и вертолеты.
Кроме парада, минчан и гостей столицы ожидают салют и концерт.