Впервые на параде в Беларуси показали дроны «Герань» и ОТРК «Искандер»

По этому случаю в столице проходит ряд мероприятий, в частности, парад. В нем принимают участие свыше шести тысяч военнослужащих, в том числе из России, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Китая. В составе механизированной колонны возле стелы «Минск — город-герой» пройдет свыше 300 единиц техники, пролетят боевые самолеты и вертолеты.