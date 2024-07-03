В Казахстане изменились правила профессиональной оценки медиков

На выполнение оценки знаний отводится 100 минут (1 час 40 минут), по истечении указанного времени оценка знаний автоматически завершается. За каждый правильный ответ на тестовый вопрос начисляется 1 балл, неправильный ответ — 0 баллов. Итоговый результат оценки знаний формируется автоматически путем суммирования баллов за все правильные ответы и по завершению оценки знаний отображается в личном кабинете кандидата в ИСО.