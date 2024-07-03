Глава Большеречья Александр Пронин ушёл в отставку досрочно

Депутаты Совета Большереченского городского поселения 2 июля единогласно приняли отставку главы районного центра Александра Пронина. Он покинул пост по собственному желанию. Об этом сообщает газета «Наша Иртышская правда».
Александру Пронину 47 лет. Он занял пост главы Большеречья в 2021 году. Ранее он работал начальником спортивного лагеря «Динамовец», возглавлял МКУ «Центр финансово-экономического и хозяйственного обеспечения учреждений в сфере образования».
Временно исполнять обязанности главы Большеречья будет заместитель Александра Пронина Александр Кесслер. Ранее он уже занимал эту должность.
Ранее портал Om1.ru рассказывал о том, что свои полномочия сложили сразу два депутата Омского городского Совета.