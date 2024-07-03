Глава Большеречья Александр Пронин ушёл в отставку досрочно

Александру Пронину 47 лет. Он занял пост главы Большеречья в 2021 году. Ранее он работал начальником спортивного лагеря «Динамовец», возглавлял МКУ «Центр финансово-экономического и хозяйственного обеспечения учреждений в сфере образования».