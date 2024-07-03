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Граждане, обнаружившие нарушения в строительстве и ремонте на дорогах Узбекистана, получат денежную премию

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Осенью в Узбекистане вводится новый порядок строительно-ремонтных работ на дорогах. Также граждане, которые выявят нарушения, смогут получить вознаграждение, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Физические или юридические лица, независимо от формы собственности строительных работ на дорогах, тротуарах и других объектах дорожной инфраструктуры, смогут проводить ремонт, разрушение, раскапывание, изменение или реконструкция в любой форме только после получения соответствующего разрешения.

Госуслуги по оформлению и выдаче разрешения будут предоставляться через центры госуслуг и ЕПИГУ в пятидневный срок. Разрешение будет выдаваться областными, районными или городскими хокимиятами либо другими организациями, на балансе которых находится дорожный объект, а в случаях аварии на коммуникационных сетях или в других неотложных случаях — районными и городскими хокимиятами.

В разрешении будет указано лицо, которому предоставлено право на осуществление строительно-ремонтных работ на дорожном объекте, цель и сроки их осуществления, QR-код для проверки подлинности разрешения.

Во время строительно-ремонтных работ на дорожном объекте разрешение должно быть вывешено на доступном для всех месте. Его необходимо предоставлять любому лицу по первому требованию. Несоблюдение всех предписаний влечет за собой ответственность в соответствии с законом.

Кроме того, гражданам, которые помогут выявить правонарушения и предоставят доказательства осуществления строительно-ремонтных работ на дорожном объекте без разрешения или невыполнения обязательства по восстановлению его прежнего состояния будут поощряться денежным вознаграждением в размере 50% от взысканного штрафа.

строительство