Граждане, обнаружившие нарушения в строительстве и ремонте на дорогах Узбекистана, получат денежную премию

Физические или юридические лица, независимо от формы собственности строительных работ на дорогах, тротуарах и других объектах дорожной инфраструктуры, смогут проводить ремонт, разрушение, раскапывание, изменение или реконструкция в любой форме только после получения соответствующего разрешения.
Госуслуги по оформлению и выдаче разрешения будут предоставляться через центры госуслуг и ЕПИГУ в пятидневный срок. Разрешение будет выдаваться областными, районными или городскими хокимиятами либо другими организациями, на балансе которых находится дорожный объект, а в случаях аварии на коммуникационных сетях или в других неотложных случаях — районными и городскими хокимиятами.
В разрешении будет указано лицо, которому предоставлено право на осуществление строительно-ремонтных работ на дорожном объекте, цель и сроки их осуществления, QR-код для проверки подлинности разрешения.
Во время строительно-ремонтных работ на дорожном объекте разрешение должно быть вывешено на доступном для всех месте. Его необходимо предоставлять любому лицу по первому требованию. Несоблюдение всех предписаний влечет за собой ответственность в соответствии с законом.
Кроме того, гражданам, которые помогут выявить правонарушения и предоставят доказательства осуществления строительно-ремонтных работ на дорожном объекте без разрешения или невыполнения обязательства по восстановлению его прежнего состояния будут поощряться денежным вознаграждением в размере 50% от взысканного штрафа.