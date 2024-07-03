Граждане, обнаружившие нарушения в строительстве и ремонте на дорогах Узбекистана, получат денежную премию

Госуслуги по оформлению и выдаче разрешения будут предоставляться через центры госуслуг и ЕПИГУ в пятидневный срок. Разрешение будет выдаваться областными, районными или городскими хокимиятами либо другими организациями, на балансе которых находится дорожный объект, а в случаях аварии на коммуникационных сетях или в других неотложных случаях — районными и городскими хокимиятами.