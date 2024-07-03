Песков прокомментировал вступление Белоруссии в ШОС

АСТАНА, 3 июл — РИА Новости. Вступление Белоруссии в ШОС соответствует интересам Минска, это будет большое приобретение для организации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы приветствуем вступление Белоруссии в ШОС, это наш очень важный союзник, и вступление в ШОС соответствует интересам Белоруссии. И конечно, это будет большое приобретение для ШОС», — сказал Песков журналистам.
Ранее сообщалось, что на заседании Совета глав государств-участниц ШОС в Астане в четверг планируется официально присвоить Белоруссии статус полноправного участника объединения.