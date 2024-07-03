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Песков прокомментировал вступление Белоруссии в ШОС

Песков назвал вступление Белоруссии в ШОС большим приобретением для организации.

Источник: Александр Казаков/ТАСС

АСТАНА, 3 июл — РИА Новости. Вступление Белоруссии в ШОС соответствует интересам Минска, это будет большое приобретение для организации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы приветствуем вступление Белоруссии в ШОС, это наш очень важный союзник, и вступление в ШОС соответствует интересам Белоруссии. И конечно, это будет большое приобретение для ШОС», — сказал Песков журналистам.

Ранее сообщалось, что на заседании Совета глав государств-участниц ШОС в Астане в четверг планируется официально присвоить Белоруссии статус полноправного участника объединения.

Песков Дмитрий
ШОС